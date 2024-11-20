«Как с любимыми людьми»: Домашние питомцы снижают риск заболеваний сердца

Он также развеял миф об ограничениях времени для общего досуга с питомцем и объяснил, какое влияние на образ жизни оказывает схожесть характеров хозяина и животного:

«Четких рекомендаций по количеству времени, которое нужно проводить с домашними питомцами, нет. Основную роль здесь играет образ жизни самого хозяина, ведь стоит понимать, что любая физическая активность, хоть и требует усилий и времени, позитивно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Если человек активный сам по себе, и собаку он взял подвижную, то, скорее всего, она будет с удовольствием выходить с ним на пробежки. В данном случае важно, чтобы темперамент и характер питомца подходили хозяину», — заключил Максименко.

Ранее Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в эфире НСН рассказал, что его кошки помогают ему поправить здоровье.

