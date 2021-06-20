Ученые раскрыли способ сократить время лечения коронавируса

В среднем на три дня быстрее можно вылечить пациента от коронавируса, если использовать ингалятор от бронхиальной астмы. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.

Исследователи утверждают, что будесонид, который содержат препараты для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, облегчает течение COVID-19. Вещество также удобно применять в домашних условиях.