Ученые раскрыли способ сократить время лечения коронавируса

В среднем на три дня быстрее можно вылечить пациента от коронавируса, если использовать ингалятор от бронхиальной астмы. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.

Исследователи утверждают, что будесонид, который содержат препараты для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, облегчает течение COVID-19. Вещество также удобно применять в домашних условиях.

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«Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости», - пояснила парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

По мнению профессора Ричард Хоббса, который также участвовал в исследовании, вывод команды ученых стал «важной вехой для пандемии», пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на директора ЦНИИ полковника Сергея Борисевича.

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ФОТО: pixabay.com
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