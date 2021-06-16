Ученые рассказали, что простуда защищает от коронавируса
Ученые Йельского университета узнали, что простудные заболевания могут защитить от коронавируса, сообщило издание Daily Mail.
Исследователи поставили эксперимент, в процессе которого заразили искусственно созданные дыхательные пути риновирусом, вызывающим простуду, а затем коронавирусом, сообщило RT. Иммунная система, которая активировалась при контакте с риновирусом, остановила процесс распространения COVID-19, сообщил телеканал «360».
Такой способ защиты можно использовать только в начале заболевания. При развитии инфекции высокая стимуляция иммунной системы может усугубить течение коронавируса, пишут «Известия».
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