Ученые рассказали, что простуда защищает от коронавируса

Исследователи поставили эксперимент, в процессе которого заразили искусственно созданные дыхательные пути риновирусом, вызывающим простуду, а затем коронавирусом, сообщило RT. Иммунная система, которая активировалась при контакте с риновирусом, остановила процесс распространения COVID-19, сообщил телеканал «360».

Такой способ защиты можно использовать только в начале заболевания. При развитии инфекции высокая стимуляция иммунной системы может усугубить течение коронавируса, пишут «Известия».

