СМИ: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на директора ЦНИИ полковника Сергея Борисевича.
Отмечается, что ранее военный институт участвовал в создании вакцины «Спутник V» совместно с Научно-исследовательским центром имени Гамалеи. Работа ведется в 48-м ЦНИИ Минобороны, пишет Ura ru.
Сообщается также, что работы уже ведутся, а после испытаний препарат в виде жевательных таблеток и пастилы может быть использован для лечения и профилактики коронавируса.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что изменение состава «Спутника V» и его адаптация под новый штамм ковида не имеют смысла.
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