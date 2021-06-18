СМИ: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на директора ЦНИИ полковника Сергея Борисевича.

Отмечается, что ранее военный институт участвовал в создании вакцины «Спутник V» совместно с Научно-исследовательским центром имени Гамалеи. Работа ведется в 48-м ЦНИИ Минобороны, пишет Ura ru.

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Сообщается также, что работы уже ведутся, а после испытаний препарат в виде жевательных таблеток и пастилы может быть использован для лечения и профилактики коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что изменение состава «Спутника V» и его адаптация под новый штамм ковида не имеют смысла.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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