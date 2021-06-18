СМИ: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки

Сообщается также, что работы уже ведутся, а после испытаний препарат в виде жевательных таблеток и пастилы может быть использован для лечения и профилактики коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что изменение состава «Спутника V» и его адаптация под новый штамм ковида не имеют смысла.

