Театр кошек Куклачева принял трех котов из зоны СВО

Трех котов из зоны специальной военной операции приняли в Театр кошек Куклачева в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры города.

Питомцы были спасены с территорий близ зоны СВО, их вывезли из Донецкой Народной Республики и районов под Курском. Бойцы и волонтеры отправляли животных вместе с гуманитарной помощью, а порой и на бронетехнике.

Как отметил заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев, театр объединился с АНО «Кошкин дом», журналом «Питомцы» и группой «ВИК», чтобы «дать этим животным шанс начать все сначала».

Спасенные кошки пройдут карантин и адаптацию, затем специалисты начнут занятия с животными и определят, у кого из питомцев есть способности к цирковому искусству.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что мурлыканье домашних кошек способствует ускоренному заживлению ран, пишет Ura.ru.

