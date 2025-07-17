Азербайджанского бойца ММА Рзаева лишили российского гражданства

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Джавид Рзаев лишен гражданства России. Об этом рассказал сам спортсмен в беседе с РБК.

Рзаев уточнил, что не депортирован из РФ и по решению суда находится на принудительных работах, к которым его приговорили в апреле после избиения диджея в Саратове. Тогда спортсмен был признан виновным в хулиганстве с применением насилия.

По данным СМИ, Рзаева лишили гражданства из-за действий, «негативно влияющих на политическую и социальную стабильность» и создавших «угрозу национальной безопасности» РФ.

В мае прошлого года на турнире промоушена Hardcore FC в Москве Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько и вступил в перепалку с бойцом поп-ММА Артуром Кулинским. Азербайджанский спортсмен назвал оппонента «русской свиньей» и пытался устроить драку. Позже Рзаев извинился за оскорбления и назвал себя «безмозглым бараном», пишет Ura.ru. Однако Федерация бокса РФ пожизненно отстранила бойца от своих соревнований, а Hardcore FC прекратил сотрудничество с ним.

