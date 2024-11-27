Ученые нашли в Антарктиде янтарь возрастом 92 млн лет

Ученые в Антарктиде впервые нашли янтарь возрастом 92 миллиона лет, открытие было сделано в районе пролива Пайн-Айленд в море Амундсена во время экспедиции Polarstern. Соответствующие результаты опубликованы в журнале Antarctic Science.

Согласно данным, янтарь, названный Пайн-Айленд, образовался в меловой период, когда Антарктида была покрыта умеренными болотистыми лесами с хвойными деревьями. Отмечается, что анализ показал наличие включений остатков коры деревьев, что свидетельствует о высоком качестве янтаря.

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Кроме того, исследователи обнаружили признаки смоловыделения, которое деревья использовали для защиты поврежденной коры от паразитов и пожаров.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с НСН отметил, что увеличение площади «озеленения» Антарктиды до пяти квадратных миль не является катастрофическим, это слишком маленькая площадь, передает «Радиоточка НСН».

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