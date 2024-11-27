Ученые нашли в Антарктиде янтарь возрастом 92 млн лет

Ученые в Антарктиде впервые нашли янтарь возрастом 92 миллиона лет, открытие было сделано в районе пролива Пайн-Айленд в море Амундсена во время экспедиции Polarstern. Соответствующие результаты опубликованы в журнале Antarctic Science.

Согласно данным, янтарь, названный Пайн-Айленд, образовался в меловой период, когда Антарктида была покрыта умеренными болотистыми лесами с хвойными деревьями. Отмечается, что анализ показал наличие включений остатков коры деревьев, что свидетельствует о высоком качестве янтаря.