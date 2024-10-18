«Курьез, а не ЧП»: Рост озеленения Антарктиды отказались считать катастрофой
Озеленение Антарктиды является обычной трансформацией природной среды, которая происходит во всех регионах при изменениях климата, отметил в эфире НСН Владимир Семенов.
Увеличение площади «озеленения» Антарктиды до пяти квадратных миль не является катастрофическим, это слишком маленькая площадь, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с НСН.
Ранее телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки Антарктического полуострова, на которых видно, что вместо вечных льдов территория покрыта яркой зеленью. По данным отчета в журнале Nature Geoscience, южный континент нагревается такими быстрыми темпами, что за последние четыре десятилетия растительность выросла в десять раз – до пяти квадратных миль. Семенов назвал такой процесс очевидным.
«Пять миль – это очень мало, вообще ничто. Это вопрос чисто курьезный… У людей появились спутниковые данные, теперь они играются с ними. Нашли, что озеленилась Антарктида. То, что там немножко больше стала площадь, ничего не значит, просто географический факт. Я не стал бы из этого делать никаких выводов, информационного повода. Это просто небольшое изменение. Лед потихоньку будет таять, это очевидный факт. Человек лысеет, у него стало на пять волос меньше, через год станет на 100 волос меньше... Это обычная констатация вполне очевидного факта», – сказал Семенов.
По его словам, озеленение Антарктиды является трансформацией природной среды, которая происходит во всех регионах при изменениях климата.
«Может все что угодно случиться... У нас тундра меняется, животный мир, насекомые. Но это вопрос очень специфический, относящийся к биологии. Тут я не вижу никакого, опять же, инфоповода для широкого круга слушателей. Много выходит работ интересных узкому кругу специалистов. Эта работа из числа именно таких. Люди их пишут в инфоповодах, рассылают. Но по факту это просто обычная трансформация природной среды, которая происходит во всех регионах при изменениях климата, ничего катастрофического или чрезвычайного не происходит», – добавил собеседник НСН.
Ранее газета Guardian сообщила, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до рекордно низкого за последние 44 года показателя, а именно до 1,79 млн квадратных километров. Издание напомнило, что в антарктическом регионе располагается ледник Туэйтса, известный как «ледник судного дня», в случае таяния которого уровень мирового океана может подняться на полметра, передает «Радиоточка НСН».
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