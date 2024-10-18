«Курьез, а не ЧП»: Рост озеленения Антарктиды отказались считать катастрофой

Увеличение площади «озеленения» Антарктиды до пяти квадратных миль не является катастрофическим, это слишком маленькая площадь, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с НСН.

Ранее телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки Антарктического полуострова, на которых видно, что вместо вечных льдов территория покрыта яркой зеленью. По данным отчета в журнале Nature Geoscience, южный континент нагревается такими быстрыми темпами, что за последние четыре десятилетия растительность выросла в десять раз – до пяти квадратных миль. Семенов назвал такой процесс очевидным.