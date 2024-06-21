Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы
Немецкие геологи из Института имени Альфреда Вегенера обнаружили остатки древней речной системы, которая существовала в Антарктиде десятки миллионов лет назад. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.
Отмечается, что выводы ученых основаны на анализе отложений, которые были добыты при бурении морского дна в Западной Антарктике. Было установлено, что нижняя часть образцов образовалась в середине мелового периода порядка 85 млн лет назад. В осадке также нашли окаменевшие пыльцу и споры, характерные для дождевого леса умеренного пояса.
Согласно данным, верхняя часть проб содержала песок эпохи среднего и позднего эоцена между 30 и 40 млн лет назад. В этом песке ученые обнаружили характерный рисунок, напоминающий узоры в дельтах современных рек, таких как Миссисипи. Также исследователи выяснили, что длина потока составляла около 1,5 тысячи километров, река впадала в море Амундсена.
Ранее международная группа палеонтологов из США, ЮАР и других стран открыла новый вид динозавров в Зимбабве, окаменелости нашли на берегу озера Кариба, передает «Радиоточка НСН».
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