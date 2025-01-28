Ученые из Петербурга создали кожу, которая позволит роботам осязать предметы

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали прототип тактильного сенсора для промышленных роботов, который позволит им чувствовать структуру предметов. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на СПбПУ.

В университете отметили, что этот тактильный сенсор помогает роботу чувствовать структуру предметов и регулировать силу воздействия на них. За счет этого они станут более универсальными и точными относительно аналогов.

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Данный сенсор сделан из упругого материала, который может деформироваться. Также разработана система, анализирующая полученные с сенсора данные, которые могут использоваться для формирования движения робота.

Ранее разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый в беседе с НСН рассказал, что Китай хочет создать «совершенный» искусственный интеллект, который превосходит человека, и опережает в этой гонке США.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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