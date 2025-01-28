Ученые из Петербурга создали кожу, которая позволит роботам осязать предметы

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали прототип тактильного сенсора для промышленных роботов, который позволит им чувствовать структуру предметов. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на СПбПУ.

В университете отметили, что этот тактильный сенсор помогает роботу чувствовать структуру предметов и регулировать силу воздействия на них. За счет этого они станут более универсальными и точными относительно аналогов.