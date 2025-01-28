Ученые из Петербурга создали кожу, которая позволит роботам осязать предметы
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали прототип тактильного сенсора для промышленных роботов, который позволит им чувствовать структуру предметов. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на СПбПУ.
В университете отметили, что этот тактильный сенсор помогает роботу чувствовать структуру предметов и регулировать силу воздействия на них. За счет этого они станут более универсальными и точными относительно аналогов.
Данный сенсор сделан из упругого материала, который может деформироваться. Также разработана система, анализирующая полученные с сенсора данные, которые могут использоваться для формирования движения робота.
Ранее разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый в беседе с НСН рассказал, что Китай хочет создать «совершенный» искусственный интеллект, который превосходит человека, и опережает в этой гонке США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз ввёл санкции против 79 российских танкеров
- Тарантино заявил, что взял паузу в кинематографе минимум до 2026 года
- СМИ: Фицо назвал угрозу снять санкции с России способом надавить на Зеленского
- Чернышенко: Россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок в 2024 году
- В Госдуме объяснили, почему собираются запретить вейпы, а не сигареты
- Два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью
- Нарышкин предложил обсудить тему прав на украинские земли
- Евросоюз хочет восстановить инвестиционные отношения с Сирией
- Россиянина задержали за стрельбу рядом с Москва-Сити
- Мосгорсуд продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову до конца зимы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru