Компания из Китая запустит массовое производство роботов-гуманоидов

Технологическая компания UBTech Robotics из Китая намерена запустить массовое производство промышленных гуманоидных роботов для предприятий. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на главного бренд-менеджера организации Майкла Тэма.

Компания планирует начать производство к концу этого года. Как ожидается, в 2025 году клиентам и партнерам UBTech поставят 500–1000 единиц человекоподобных роботов серии Walker S. Организация нацелена на внедрение роботов-гуманоидов «в каждую семью», однако сейчас основное направление ее деятельности — промышленные роботы.

По словам Тэма, фабрикам необходимы человекоподобные роботы, которые помогут решить вопрос нехватки рабочей силы. В этом году UBTech хочет поставить более 60% устройств новой модели Walker S2 с более легкой и прочной конструкцией. К концу года разработчики планируют представить следующую версию роботов Walker S3.

Между тем китайская компания Roborock представила робот-пылесос Saros Z70, способный бороться с пылью и собирать с пола мелкие предметы, пишет 360.ru.

