В VK подтвердили создание аналога китайского WeChat

В компании уточнили, что в MAX будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения, а также отправка файлов до 4 ГБ.

Ранее «Ведомости» сообщали, что на первом этапе на платформе будет не только мессенджер, но и мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежная система. Помимо прочего, в дальнейшем в MAX хотят запустить государственные и другие сервисы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

