В VK подтвердили создание аналога китайского WeChat
В ближайшее время ожидается запуск бета-версии цифровой платформы MAX с платёжной системой и мессенджером, сообщает RT со ссылкой на VK.
Уточняется, что платформа задумана, как аналог китайского мессенджера WeChat.
В компании уточнили, что в MAX будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения, а также отправка файлов до 4 ГБ.
Ранее «Ведомости» сообщали, что на первом этапе на платформе будет не только мессенджер, но и мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежная система. Помимо прочего, в дальнейшем в MAX хотят запустить государственные и другие сервисы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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