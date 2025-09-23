Маркетплейсы призвали собирать меньше данных о клиенте при покупках
Для снижения рисков утечек и штрафов маркетплейсы должны ограничиться минимумом персональных данных клиентов, заявил НСН директор АПКИТ Николай Комлев.
Без сбора и обработки персональных данных клиентов не обойтись, важно оградить эту информацию от использования мошенниками, заявил НСН директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Минцифры предложило ограничить сбор персональных данных россиян, чтобы снизить количество утечек. Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Евгений Хасин заявил, что многие организации собирают избыточную информацию о клиентах для своих целей, что создает повышенные риски. По его словам, Минцифры предложит ужесточить требования к обработке персональных данных и ограничиться только необходимым минимумом сведений о пользователях, передает РБК.
«Цифровая индустрия, маркетплейсы и другие цифровые компании давно говорят о желании минимизировать использование персональных данных, отделить необходимую информацию для покупки от лишних данных. С 1 сентября этого года уже действуют новые правила обезличивания персональных данных. Вообще без сбора данных, их передачи, агрегации и анализа обойтись невозможно. Важно, чтобы это не давало новых возможностей злоумышленникам. Все хотят снизить риски утечек и штрафов, так что цели индустрии и регулятора здесь совпадают», - заявил Комлев.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что в договорах с банками может быть прописана передача персональных данных «всем, кому только можно», призвав Центробанк проверить, что здесь не так.
