Минцифры предложило ограничить сбор персональных данных россиян, чтобы снизить количество утечек. Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Евгений Хасин заявил, что многие организации собирают избыточную информацию о клиентах для своих целей, что создает повышенные риски. По его словам, Минцифры предложит ужесточить требования к обработке персональных данных и ограничиться только необходимым минимумом сведений о пользователях, передает РБК.

«Цифровая индустрия, маркетплейсы и другие цифровые компании давно говорят о желании минимизировать использование персональных данных, отделить необходимую информацию для покупки от лишних данных. С 1 сентября этого года уже действуют новые правила обезличивания персональных данных. Вообще без сбора данных, их передачи, агрегации и анализа обойтись невозможно. Важно, чтобы это не давало новых возможностей злоумышленникам. Все хотят снизить риски утечек и штрафов, так что цели индустрии и регулятора здесь совпадают», - заявил Комлев.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что в договорах с банками может быть прописана передача персональных данных «всем, кому только можно», призвав Центробанк проверить, что здесь не так.

