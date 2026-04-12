СМИ: Россия превосходит США в производстве высокотехнологичных дронов
Пентагон считает, что Россия опережает США в производстве высокотехнологичных боевых дронов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.
По оценкам Пентагона, Россия также значительно опережает США в строительстве предприятий, способных массово выпускать современные беспилотники. Кроме того, как пишет NYT, американская программа производства ударных дронов уступает и китайской.
Издание отмечает, что особую тревогу в США вызвал военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в сентябре прошлого года, на котором в качестве почётного гостя присутствовал президент России Владимир Путин.
В прошлом году Трамп заявил, что Соединённые Штаты на 25 лет опережают Россию и Китай в сфере подводного флота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
