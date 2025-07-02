Самолетный цейтнот: Удастся ли импортозаместить половину авиафлота
Роман Гусаров заявил НСН о невыполнимости идеи нормировать число самолетов отечественного производства в российских авиапарках.
Стремление закрепить законом норму о том, что российские авиакомпании должны иметь в своих парках не менее половины самолетов отечественного производства, — сомнительная стратегия, заявил НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее заявил о необходимости законодательного закрепления положений указа президента России Владимира Путина, в котором поставлена цель о 50% отечественных самолетов в парках авиаперевозчиков. Речь идет об указе о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Гусаров отметил, что российским авиакомпаниям еще далеко до 50% отечественного флота.
«Главный вопрос - когда наша промышленность сможет обеспечить авиакомпании самолетами отечественного производства хотя бы на 50%. Сроки, которые обозначены в комплексной программе развития авиационной промышленности, неоднократно отодвигались, никто не гарантирует, что еще раз не подвинутся. Опять-таки, даже согласно производственным планам, нам до 50% флота еще достаточно далеко. Авиакомпаниям и так негде брать самолеты, кроме как у российских производителей, когда нет доступа к западным воздушным судам. Можно поставить план, допустим, к 2030 году, чтобы все авиакомпании имели 50% отечественного флота. А если промышленность не сможет произвести столько самолетов? Что же, авиакомпаниям придется списать в утиль часть своего иностранного флота, чтобы соответствовать требованию?» - отметил авиаэксперт.
Гусаров также назвал главной проблемой импортозамещения жесткий цейтнот.
«Времени практически нет, самолеты нужны срочно и самолеты новые, которые только разрабатываются. Нам обещает промышленность, что в следующем году будут завершены все летные испытания, сертификация импортозамещенных МС-21 и Superjet. После этого начнется уже раскрутка конвейера серийного производства. Технические и научные заделы у нас есть, но обычно на создание нового самолета нужно лет 10, а мы буквально три-четыре года только этим занимаемся. Времени очень мало, но деваться некуда, самолеты очень нужны», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия не может выпускать собственные самолеты в серийных масштабах из-за нехватки производственных мощностей и технологий.
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