«Утечки данных»: Разработчик пояснил, что мешает компаниям РФ применять ChatGPT

Собеседник НСН также предположил, что после повышенного внимания к технологии ChatGPT, она постепенно становится частью рутины для специалистов ряда отдельных профессий. Особый интерес к генеративным нейросетям также проявляют студенты, добавил разработчик.

«Ситуация, когда есть всплеск, интересна, потом спад и выход на плато –стандартная история для любой популярной технологии. В случае с ChatGPT всплеск был удивительно сильным, за месяц они приобрели 50-100 миллионов пользователей. Человек пощупал, на этом первичный конфетно-букетный период закончился. Сейчас это уже переходит в повседневное использование. Компании, которые занимаются созданием контента, например, бюро по разработке компьютерных игр, активно используют генеративные нейросети для создания концепт-артов, иллюстрации. Наверняка и студенты активно используют нейросети для написания рефератов», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России резко вырос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ увеличился в 3 раза, а аудитория - в 3,5 раза, передает «Радиоточка НСН».

