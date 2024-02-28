«Утечки данных»: Разработчик пояснил, что мешает компаниям РФ применять ChatGPT
Генеративные нейросети остаются востребованными в России, однако в ряде компаний их применение вынуждены ограничивать из-за опасений утечки данных, сказал НСН Станислав Ашманов.
Российские компании проявляют интерес к ChatGPT и другим инструментам, созданным на основе искусственного интеллекта (ИИ), однако зачастую организации не могут использовать их из-за требований к безопасности данных, заявил в беседе с НСН гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на доклад Центра социальных исследований и технологических инноваций (Центр СИТИ) Высшей школы экономики сообщил, что ChatGPT и другие инструменты на основе ИИ остаются недооцененными в российской социально-политической сфере. Однако, по словам Ашманова, государственные организации проявляют достаточный интерес к нейросетям.
«Разработчикам поступают запросы со стороны крупных корпораций на применение больших языковых моделей. Однако технология еще не обкатана, ее сложно внедрить в специфические юридические или бухгалтерские процессы. Самыми качественными и мощными остаются облачные сервисы больших языковых моделей. При этом никто из крупнейших международных разработчиков языковых моделей не локализовал серверы в России. Некоторые данные нельзя выводить за пределы закрытого контура организаций, поэтому компании вынуждены смотреть в сторону более слабых, на порядок менее умных моделей, которые смогут запускать на собственных российских серверах», - сообщил он.
Собеседник НСН также предположил, что после повышенного внимания к технологии ChatGPT, она постепенно становится частью рутины для специалистов ряда отдельных профессий. Особый интерес к генеративным нейросетям также проявляют студенты, добавил разработчик.
«Ситуация, когда есть всплеск, интересна, потом спад и выход на плато –стандартная история для любой популярной технологии. В случае с ChatGPT всплеск был удивительно сильным, за месяц они приобрели 50-100 миллионов пользователей. Человек пощупал, на этом первичный конфетно-букетный период закончился. Сейчас это уже переходит в повседневное использование. Компании, которые занимаются созданием контента, например, бюро по разработке компьютерных игр, активно используют генеративные нейросети для создания концепт-артов, иллюстрации. Наверняка и студенты активно используют нейросети для написания рефератов», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в России резко вырос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ увеличился в 3 раза, а аудитория - в 3,5 раза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил уголовное дело после смерти пациента после операции в клинике Хайдарова
- В Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах
- Граждане России смогут проголосовать на выборах президента в Польше
- Украина не запрашивала размещения иностранных военных на своей территории
- Ангелина Вовк заявила, что ее никто не госпитализировал и она гуляет на даче
- Хайдаров опроверг информацию об обысках в клинике на Часовой улице
- Актриса Светлана Немоляева раскритиковала современное кино
- Россия примет военно-технические шаги в ответ на вступление Швеции в НАТО
- Кинокритик Шпагин предрек провал пародии ТНТ на «Бриллиантовую руку»
- В Дубае отменили концерт группы «Кино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru