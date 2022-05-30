Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград

Компания МЦСТ, разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», может перенести производство из Тайваня на фабрику «Микрон» в Зеленограде. Об этом сообщил замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин.

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Как отметил эксперт в беседе с РБК, из-за санкций для МЦСТ стали недоступны зарубежные фабрики. В связи с этим компания рассматривает вариант перехода на производственные мощности в России. Переезд может обойтись МЦСТ как минимум в несколько миллиардов рублей, пишет Газета.ру.

Ранее процессоры «Эльбрус» производила тайваньская TSMC, однако в конце февраля компания прекратила сотрудничество с компаниями из РФ из-за антироссийских санкций США.

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ФОТО: РИА Новости
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