Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград

Как отметил эксперт в беседе с РБК, из-за санкций для МЦСТ стали недоступны зарубежные фабрики. В связи с этим компания рассматривает вариант перехода на производственные мощности в России. Переезд может обойтись МЦСТ как минимум в несколько миллиардов рублей, пишет Газета.ру.

Ранее процессоры «Эльбрус» производила тайваньская TSMC, однако в конце февраля компания прекратила сотрудничество с компаниями из РФ из-за антироссийских санкций США.

