Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать персональные данные пользователей в России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).
В конце апреля Google оштрафовали на 3 млн рублей за публикацию на видеосервисе YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков и на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России.
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