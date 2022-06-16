Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать персональные данные пользователей в России. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

В конце апреля Google оштрафовали на 3 млн рублей за публикацию на видеосервисе YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков и на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШтрафGoogle
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