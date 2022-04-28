Google оштрафовали на 3 млн рублей за клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков
28 апреля 202211:23
Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за публикацию на видеосервисе YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков, передает ТАСС.
Таганский суд признал американскую корпорацию виновной в неудалении информации о способах изготовления и использования наркотических средств.
В начале апреля против Google был составлен протокол по соответствующей статье КоАП России из-за клипа «Розовое вино». По закону компании грозил штраф до 8 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru