Google оштрафовали на 3 млн рублей за клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков

Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за публикацию на видеосервисе YouTube клипа рэпера Моргенштерна с пропагандой наркотиков, передает ТАСС.

Google оштрафовали на 7 млн рублей за ролики с призывами к терактам в России

Таганский суд признал американскую корпорацию виновной в неудалении информации о способах изготовления и использования наркотических средств.

В начале апреля против Google был составлен протокол по соответствующей статье КоАП России из-за клипа «Розовое вино». По закону компании грозил штраф до 8 млн рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:НаркотикиШтрафYoutubeGoogle
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры