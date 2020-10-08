Создателей «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
В комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.
По словам зампреда комитета Леонида Огуля, вклад российских эпидемиологов в борьбу с пандемией трудно переоценить, и он должен быть отмечен мировым сообществом, передает РИА Новости.
«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражены почти 36 млн человек в мире, более миллиона погибли, — это настоящий прорыв в области науки и медицины», — цитирует парламентария RT.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в октябре «Спутник V» может поступить в гражданский оборот, передает Ura.ru.
В среду были объявлены Нобелевские лауреаты по химии 2020 года. Ими стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. А днем ранее стали известны обладатели награды по физике. Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в эфире НСН назвал имена российских физиков, достойных Нобелевской премии.
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