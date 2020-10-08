Создателей «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражены почти 36 млн человек в мире, более миллиона погибли, — это настоящий прорыв в области науки и медицины», — цитирует парламентария RT.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в октябре «Спутник V» может поступить в гражданский оборот, передает Ura.ru.

В среду были объявлены Нобелевские лауреаты по химии 2020 года. Ими стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. А днем ранее стали известны обладатели награды по физике. Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в эфире НСН назвал имена российских физиков, достойных Нобелевской премии.



