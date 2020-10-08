Создателей «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

В комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.

По словам зампреда комитета Леонида Огуля, вклад российских эпидемиологов в борьбу с пандемией трудно переоценить, и он должен быть отмечен мировым сообществом, передает РИА Новости.

Астроном назвал имена российских физиков, достойных Нобелевской премии

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражены почти 36 млн человек в мире, более миллиона погибли, — это настоящий прорыв в области науки и медицины», — цитирует парламентария RT.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в октябре «Спутник V» может поступить в гражданский оборот, передает Ura.ru.

В среду были объявлены Нобелевские лауреаты по химии 2020 года. Ими стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. А днем ранее стали известны обладатели награды по физике. Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в эфире НСН назвал имена российских физиков, достойных Нобелевской премии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нобелевская ПремияКоронавирусВакцина
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