Нобелевская премия по химии присуждена за редактирование генома

Нобелевскими лауреатами по химии 2020 года названы Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье.

Им присудили награду за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9. Об этом сообщил официальный представитель Нобелевского комитета, передает ТАСС.

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В этом году из-за пандемии коронавируса церемонии вручения премии не запланировано. Медали и дипломы лауреатам передадут через посольства Швейцарии в разных странах. Победители также получат денежный приз в размере 10 млн крон (порядка 87,7 млн рублей).

Накануне была присуждена Нобелевская премия по физике. Она досталась группе ученых за исследование чёрных дыр.



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ФОТО: pixabay.com
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