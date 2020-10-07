Нобелевская премия по химии присуждена за редактирование генома

В этом году из-за пандемии коронавируса церемонии вручения премии не запланировано. Медали и дипломы лауреатам передадут через посольства Швейцарии в разных странах. Победители также получат денежный приз в размере 10 млн крон (порядка 87,7 млн рублей).

Накануне была присуждена Нобелевская премия по физике. Она досталась группе ученых за исследование чёрных дыр.







