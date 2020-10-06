Астроном назвал имена российских физиков, достойных Нобелевской премии
Доцент физического факультета МГУ прокомментировал в эфире НСН вручение Нобелевском премии по физике в 2020 году.
Нобелевскую премию по физике в 2020 году пролучили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез за исследования черных дыр. Ученые доказали, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в эфире НСН рассказал об утилитарной пользе открытия новых нобелевских лауреатов.
«У каждого из нас с собой есть прибор, который использует физические законы, открытые Эйнштейном. Это навигатор. Если не учитывать эффекты общей теории относительности, то навигатор ошибался бы по крайней мере метров на пять. Надо было проверить теорию во всех возможных ситуациях, включая экстремальные», - рассказал он.
Сурдин отметил, что, с точки зрения теории, это проверил физик и математик Пенроуз, а наблюдения 15 лет проводили астрофизики Гензель и Гез.
Ученый также назвал имена российских специалистов, достойных Нобелевской премии.
«У нас были Гейм и Новоселов, которые Нобелевку получили (в 2010 году. - прим. НСН), но они работали долгое время в эмиграции. Сейчас тоже есть претенденты: есть группа российских космологов, которые вполне на уровне в последние годы работают. Это академики Старобинский и Сюняев», - отметил он.
Кроме того, Сурдин рассказал, чего не хватает России для научного прорыва.
«В тех странах, ученые которых регулярно получают Нобелевские премии, наука считается двигателем экономики. Наука кормит, так как сразу подхватывается промышленностью и выдает полезный для всей страны результат. В нашей стране наука никогда экономику не поддерживала. Наша промышленность питалась тем, что было создано в других странах», - отметил он.
В прошлом году Алексей Старобинский, Рашид Сюняев и Вячеслав Муханов получили престижную медаль Дирака за исследование ранней Вселенной, которые помогли превратить космологию в точную научную дисциплину путем сочетания физики микромира с исследованиями крупномасштабной структуры Вселенной.
Ранее врачи и телеведущая Елена Малышева в эфире НСН рассказала, когда российским ученым дадут Нобелевскую премию по медицине.
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