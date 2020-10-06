Астроном назвал имена российских физиков, достойных Нобелевской премии

Сурдин отметил, что, с точки зрения теории, это проверил физик и математик Пенроуз, а наблюдения 15 лет проводили астрофизики Гензель и Гез.

Ученый также назвал имена российских специалистов, достойных Нобелевской премии.

«У нас были Гейм и Новоселов, которые Нобелевку получили (в 2010 году. - прим. НСН), но они работали долгое время в эмиграции. Сейчас тоже есть претенденты: есть группа российских космологов, которые вполне на уровне в последние годы работают. Это академики Старобинский и Сюняев», - отметил он.

Кроме того, Сурдин рассказал, чего не хватает России для научного прорыва.

«В тех странах, ученые которых регулярно получают Нобелевские премии, наука считается двигателем экономики. Наука кормит, так как сразу подхватывается промышленностью и выдает полезный для всей страны результат. В нашей стране наука никогда экономику не поддерживала. Наша промышленность питалась тем, что было создано в других странах», - отметил он.

В прошлом году Алексей Старобинский, Рашид Сюняев и Вячеслав Муханов получили престижную медаль Дирака за исследование ранней Вселенной, которые помогли превратить космологию в точную научную дисциплину путем сочетания физики микромира с исследованиями крупномасштабной структуры Вселенной.

Ранее врачи и телеведущая Елена Малышева в эфире НСН рассказала, когда российским ученым дадут Нобелевскую премию по медицине.

