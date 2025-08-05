Заявления южнокорейских ученых о победе над старением назвали уткой
Старение - системный процесс, блокировка одного белка поможет лишь в заживлении ран, но не остановит старение, сказал НСН Юрий Конев.
Ученые до сих пор не до конца понимают механизм старения, вряд ли этот процесс удастся замедлить, заблокировав лишь один белок, сказал в эфире НСН врач кардиолог, гериатр Юрий Конев, отметив, что новости о подобных открытиях регулярно появляются в СМИ с интервалом в два-три месяца.
Южнокорейские исследователи выяснили, что старение может распространяться между клетками как инфекция. Все дело в белке HMGB1 - его особая форма заставляет здоровые клетки стареть, запуская цепную реакцию. Опыты на мышах подтвердили: если ввести этот белок молодым особям, они быстро стареют. Но если его заблокировать у пожилых - заживление ускоряется, а активность возвращается. Конев допустил, что это открытие поможет в решении вопроса заживления ран.
«Когда в 2014 году был расшифрован геном, все геронтологи бросились искать какой-то его фрагмент, который отвечает за старение. Несколько лет велась работа, в результате которой выяснилось, что за процесс старения отвечает очень мозаичная структура. В связи с новым открытием, может быть, будет решена проблема заживления ран. Однако старение – сложный механизм, основанный не на одном белке. Старение – системный процесс. Вероятность крайне мала, что мы, до конца не зная механизм старения, заблокируем один белок, и это решит проблему старения. Это, скорее, байка журналистов, опровержение которой будет опубликовано через какое-то время на какой-нибудь 76-й странице вверх ногами. Это очередная утка, они появляются примерно раз в два-три месяца», - сказал собеседник НСН.
Ранее кандидат медицинских наук Михаил Болков заявил, что за последние 200 лет продолжительность жизни человека увеличилась в среднем в два раза, собщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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