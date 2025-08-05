Южнокорейские исследователи выяснили, что старение может распространяться между клетками как инфекция. Все дело в белке HMGB1 - его особая форма заставляет здоровые клетки стареть, запуская цепную реакцию. Опыты на мышах подтвердили: если ввести этот белок молодым особям, они быстро стареют. Но если его заблокировать у пожилых - заживление ускоряется, а активность возвращается. Конев допустил, что это открытие поможет в решении вопроса заживления ран.

«Когда в 2014 году был расшифрован геном, все геронтологи бросились искать какой-то его фрагмент, который отвечает за старение. Несколько лет велась работа, в результате которой выяснилось, что за процесс старения отвечает очень мозаичная структура. В связи с новым открытием, может быть, будет решена проблема заживления ран. Однако старение – сложный механизм, основанный не на одном белке. Старение – системный процесс. Вероятность крайне мала, что мы, до конца не зная механизм старения, заблокируем один белок, и это решит проблему старения. Это, скорее, байка журналистов, опровержение которой будет опубликовано через какое-то время на какой-нибудь 76-й странице вверх ногами. Это очередная утка, они появляются примерно раз в два-три месяца», - сказал собеседник НСН.

Ранее кандидат медицинских наук Михаил Болков заявил, что за последние 200 лет продолжительность жизни человека увеличилась в среднем в два раза, собщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

