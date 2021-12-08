«Отрежет риски»: Блокировку Tor в России оценили неоднозначно

Блокировка браузера Tor действительно может сократить число киберпреступлений, отметил специалист по кибербезопасности Рустэм Хайретдинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее доступ к анонимному браузеру Tor в России заблокировали. Кроме того, Роскомнадзор с 1 декабря требует у разработчиков браузера удалить запрещенный контент.