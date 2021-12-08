«Отрежет риски»: Блокировку Tor в России оценили неоднозначно

Борьба с онлайн-преступностью не должна нарушать права человека, напомнил эксперт по кибербезопасности Рустэм Хайретдинов.

Блокировка браузера Tor действительно может сократить число киберпреступлений, отметил специалист по кибербезопасности Рустэм Хайретдинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее доступ к анонимному браузеру Tor в России заблокировали. Кроме того, Роскомнадзор с 1 декабря требует у разработчиков браузера удалить запрещенный контент.

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«Я бы хотел сказать, что с анонимностью в интернете давно покончено, но это не так. Всё воровство, всё мошенничество, отмывание денег происходит через анонимность. Преступность любит скрываться. Здесь главное не мешать права человека и борьбу с преступлениями. Но технически блокировка отрежет много рисков», - пояснил он.

Хайретдинов также описал возможный сценарий блокировки браузера.

«Технически возможно заблокировать узлы маршрутизации, у него же нет специальных узлов маршрутизации, как у самой сети интернет. Он действует поверх интернета, соответственно, есть узлы, которые энтузиасты, грубо говоря, разворачивают на своих домашних серверах. Их можно находить и блокировать. Технически это возможно, но насколько вероятен такой сценарий, я сказать не могу, я не политик», - подчеркнул технический эксперт.

Ранее в отношении компаний Google и Telegram в России были инициированы четыре дела за отказ удалять запрещенный в России контент.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскомнадзорКиберпреступностьБлокировка Сайтов
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