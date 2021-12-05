В России с Google и Telegram могут взыскать 11,5 млн рублей

С Google в рамках трех дел может быть взыскано 8,5 млн руб., с Telegram — 3 млн руб. Компании отказались удалять запрещенный в России контент.

Российские суды с начала 2021 года оштрафовали компании Meta (ранее Facebook), Google и Tiktok за неудаление запрещенной в стране информации на 111,6 млн руб.

По жалобам Роскомнадзора также были оштрафованы Twitter, Telegram, «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Ранее в Brand Analytics заявили, что Instagram по-прежнему является лидером социальных сетей в России по числу пользователей, а «ВКонтакте» — лидером по количеству сообщений.

