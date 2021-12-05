В России с Google и Telegram могут взыскать 11,5 млн рублей
В отношении компаний Google и Telegram в России инициированы четыре дела, сообщает «Интерфакс».
С Google в рамках трех дел может быть взыскано 8,5 млн руб., с Telegram — 3 млн руб. Компании отказались удалять запрещенный в России контент.
Российские суды с начала 2021 года оштрафовали компании Meta (ранее Facebook), Google и Tiktok за неудаление запрещенной в стране информации на 111,6 млн руб.
По жалобам Роскомнадзора также были оштрафованы Twitter, Telegram, «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Ранее в Brand Analytics заявили, что Instagram по-прежнему является лидером социальных сетей в России по числу пользователей, а «ВКонтакте» — лидером по количеству сообщений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru