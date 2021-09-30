«Советская икота». Познер объяснил давление на иностранные соцсети
Телеведущий назвал блокировки соцсетей выражением страха перед чужой точкой зрения.
Журналист, телеведущий Владимир Познер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил попытки блокировки соцсетей с глушением иностранных радиостанций во времена СССР. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что Facebook могут обязать выплатить штраф в размере десятой части всей выручки, сумма может достигнуть 12 миллиардов рублей.
«Это политика, и это попытка заткнуть рот социальным сетям, в которых появляется то, что неугодно властям. Всё очень просто. Это похоже на глушение "вражеских голосов", которое было когда-то в Советском Союзе. Радиостанции "Голос Америки", BBC, "Deutsche Welle" на немецком языке пытались глушить, чтобы люди не могли их слушать. Не очень успешно, но глушили. Это очень похоже. Не хочется, чтобы люди имели доступ к этому, поэтому таким образом действуют. С моей точки зрения, это типичная советская икота и, конечно же, абсолютно негативная вещь», - пояснил телеведущий.
По словам Познера, подобные действия властей вряд ли приведут к желаемому результату.
«Насколько успешными будут блокировки, зависит от техники, но в советские времена порядка 40 миллионов человек слушали так или иначе эти запрещенные голоса, то есть это просачивалось. Полагаю, что будет просачиваться и ныне. Это выражение определенного страха и неумения аргументировать свою точку зрения. Мы не будем аргументировать – мы заставим вас замолчать», - отметил Познер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о подготовке жесткого «ответа» на закрытие немецкоязычного YouTube-канала, принадлежащего российскому телеканалу RT.
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