Разработчики сообщили о блокировке браузера Tor в России

Отмечается, что с 1 декабря ряд российских интернет-провайдеров начали ограничивать доступ к Tor. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил заблокировать доступ к анонимному браузеру в стране и потребовал удалить запрещенный контент.

«Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, российское правительство официально заблокировало наш основной сайт в России. Пользователи могут обойти эту блокировку, посетив зеркало нашего сайта», — говорится в сообщении разработчиков.

