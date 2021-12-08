Разработчики сообщили о блокировке браузера Tor в России
Доступ к анонимному браузеру Tor в России заблокировали. Об этом сообщают разработчики ресурса в своем блоге.
Отмечается, что с 1 декабря ряд российских интернет-провайдеров начали ограничивать доступ к Tor. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил заблокировать доступ к анонимному браузеру в стране и потребовал удалить запрещенный контент.
«Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, российское правительство официально заблокировало наш основной сайт в России. Пользователи могут обойти эту блокировку, посетив зеркало нашего сайта», — говорится в сообщении разработчиков.
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