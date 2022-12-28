СМИ: в России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков

Российское правительство рассматривает предложение по возможности запрета на ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, с такой инициативой выступила российская компания ICL. Кроме того, она также предлагает кабмину стимулировать спрос на российские гаджеты с помощью программы 20-процентного кэшбэка для граждан, а также выдачи льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации.

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Ритейлеры и чиновники, как отмечает газета, согласились с идеей запуска кэшбэка, но ограничения параллельного импорта не поддержали. Они пояснили, что это приведет к сокращению ассортимента и росту нелегальных поставок.

В России нет «софта» для ремонта iPhone 14, а многие функции новых моделей работают неполноценно, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, спрос на айфоны есть, но 14 поколение самое неудачное с точки зрения продаж в России, спрос сократился в четыре раза.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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