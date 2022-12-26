«Бесполезная погремушка»: Аналитик заявил о невозможности ремонта iPhone 14 в России
Эльдар Муртазин отметил, что многие функции смартфонов работают в России «криво».
В России нет «софта» для ремонта iPhone 14, а многие функции новых моделей работают неполноценно, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее стало известно, что корпорация Apple отказалась включить в смартфоны iPhone 14 поддержку функций передачи голоса по сети LTE и звонков по Wi-Fi (VoLTE и VoWiFi). На ввезенных из-за рубежа устройствах линейки iPhone 14 VoLTE и VoWiFi работают некорректно или же вовсе не предусмотрены.
«Телефоны, которые будут завезены по параллельному импорту, работать с этими технологиями не будут. VoWiFi не работает нигде, VoLTE криво работает у некоторых операторов. Звонить можно, но они ограничены, Apple Pay нет, приложения платные нельзя загрузить, раздача интернета криво работает, можно долго перечислять, погремушка очень дорогая, бесполезная. Начиная с этого года у айфонов все не круто, особенно на фоне андроидов, где все это работает», - отметил Муртазин.
Также аналитик сообщил и о других проблемах для пользователей iPhone 14. Так, по его словам, отремонтировать в России новые модели не получится.
«Спрос на айфоны есть, но 14 поколение самое неудачное с точки зрения продаж в России, спрос сократился в четыре раза. Россия большой рынок, но компания не пересмотрит свое решение, российский рынок под санкциями. 14 айфоны нельзя в России отремонтировать, без софта от Apple вы не можете ничего ремонтировать, только корпус можете поменять. Отремонтировать не получится, это аппарат на выброс. 13 айфон адаптирован под Россию, их можно ремонтировать, но покупка айфонов в наше время – это странная вещь», - предупредил собеседник НСН.
При расследовании уголовного дела полиция может «вскрывать» телефоны подозреваемых и потерпевших, если они не предоставили им доступ к переписке, однако IPhone 13 и 14 являются исключением, рассказала ранее почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН.
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