«Бесполезная погремушка»: Аналитик заявил о невозможности ремонта iPhone 14 в России

В России нет «софта» для ремонта iPhone 14, а многие функции новых моделей работают неполноценно, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что корпорация Apple отказалась включить в смартфоны iPhone 14 поддержку функций передачи голоса по сети LTE и звонков по Wi-Fi (VoLTE и VoWiFi). На ввезенных из-за рубежа устройствах линейки iPhone 14 VoLTE и VoWiFi работают некорректно или же вовсе не предусмотрены.

«Телефоны, которые будут завезены по параллельному импорту, работать с этими технологиями не будут. VoWiFi не работает нигде, VoLTE криво работает у некоторых операторов. Звонить можно, но они ограничены, Apple Pay нет, приложения платные нельзя загрузить, раздача интернета криво работает, можно долго перечислять, погремушка очень дорогая, бесполезная. Начиная с этого года у айфонов все не круто, особенно на фоне андроидов, где все это работает», - отметил Муртазин.

Также аналитик сообщил и о других проблемах для пользователей iPhone 14. Так, по его словам, отремонтировать в России новые модели не получится.