СМИ: с нового года WhatsApp* прекратит работу на тысячах смартфонов

Всего программа не будет работать на 49 моделях устройств из-за отказа от обновления приложения для них. Мессенджером не смогут пользоваться владельцы iPhone 5, iPhone 5c, Samsung Galaxy, Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).

Обновить устройства ради использования WhatsApp придется и владельцам LG Optimus, Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820.

Напомним, WhatsApp имеет возможности по сбору информации о пользователях. У приложения есть доступ к такой информации, как номер телефона, модель смартфона, IP-адрес, имя, фото профиля, контакты из телефонной книги владельца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Приложение WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.

