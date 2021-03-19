Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca

Исследователи Грайфсвальдского университета в ФРГ объяснили образование тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, передает РИА Новости.

Вакцинация запускает в организме механизм тромбообразования, аналогичный тому, что приводит к заживлению ран. Однако здесь тромбы образуются прямо в сосудах головного мозга.

Теперь развитие тромбов можно избежать, если при их образовании использовать препараты, препятствующие их развитию.

Ранее о приостановке кампании по вакцинации AstraZeneca заявляли ФРГ, Франция, Италия, Испания и еще несколько государств, но в четверг вечером стало известно, что в Италии вакцинацию возобновят.



