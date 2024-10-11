Хакеры заставили роботы-пылесосы в США материться
Роботы-пылесосы компании Ecovacs были взломаны хакерами. Об этом сообщает австралийская телекомпания ABC, уточнившая, что речь идёт о модели Deebot X2s.
Уточняется, что инциденты произошли в разных городах США. Так, адвокат из штата Миннесота Дэниел Свенсон рассказал изданию, что его робот-пылесос стал двигаться и воспроизводить через динамики нецензурные расистские выражения.
«Он звучал, как сломанный радиоприёмник», - отметил потерпевший.
В Ecovacs подтвердили факт взлома и рекомендовали владельцам устройств сменить пароли от Wi-Fi и следить за уведомлениями о подозрительной активности.
Ранее хакеры взломали сайт сети магазинов «Детский мир» и украли около 4,5 тысячи подарочных сертификатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru