Хакеры заставили роботы-пылесосы в США материться

Уточняется, что инциденты произошли в разных городах США. Так, адвокат из штата Миннесота Дэниел Свенсон рассказал изданию, что его робот-пылесос стал двигаться и воспроизводить через динамики нецензурные расистские выражения.

«Он звучал, как сломанный радиоприёмник», - отметил потерпевший.

В Ecovacs подтвердили факт взлома и рекомендовали владельцам устройств сменить пароли от Wi-Fi и следить за уведомлениями о подозрительной активности.

Ранее хакеры взломали сайт сети магазинов «Детский мир» и украли около 4,5 тысячи подарочных сертификатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».