В Сети появились маркетплейсы для хакеров

Хакеры стали предлагать своим «коллегам» в аренду зараженные устройства для проведения атак, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Хакеры могли предложить работнику ВГТРК за помощь до $1 млн

Предложения об аренде скомпрометированных гаджетов размещаются на прокси-маркетплейсах. Это происходит в течение десяти минут с момента заражения устройства.

Ранее МВД России сообщило о новом способе мошенничества, связанном с массовым взломом iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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