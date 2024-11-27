В Сети появились маркетплейсы для хакеров
27 ноября 202403:01
Хакеры стали предлагать своим «коллегам» в аренду зараженные устройства для проведения атак, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Предложения об аренде скомпрометированных гаджетов размещаются на прокси-маркетплейсах. Это происходит в течение десяти минут с момента заражения устройства.
Ранее МВД России сообщило о новом способе мошенничества, связанном с массовым взломом iPhone, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru