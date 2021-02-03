Сергунина: в московском технопарке представили новый двигатель для космических аппаратов

Новый электроракетный двигатель продемонстрировал резидент московского технопарка «Слава». Его разработка и испытания продолжались на протяжении трех лет. Двигатель может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты.

В прошлом году разработчик двигателя — компания «СуперОкс» — получил от Правительства Москвы экспортный кешбэк - грант в размере 10 процентов от выручки по исполненным экспортным контрактам. Была также предоставлена субсидия на инжиниринг — разработку конструкторской и технологической документации, испытания и приобретение оборудования.

Без денег, но с Рогозиным. Почему Россию исключили из окололунной программы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. По ее словам, «СуперОкс» в прошлом году получила грант и субсидию, общий размер которых составил более 37,5 миллиона рублей.

Принципиальная инновация нового ракетного двигателя - сверхпроводники в его конструкции. Они создают ускорение плазмы внешним магнитным полем.

Разработчики заявили, что их двигатель способен снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты, сделав космос более доступным.

Ранее космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН оценил слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об отказе конкурировать с США за Луну.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ДвигателиКосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры