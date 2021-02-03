Сергунина: в московском технопарке представили новый двигатель для космических аппаратов

Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. По ее словам, «СуперОкс» в прошлом году получила грант и субсидию, общий размер которых составил более 37,5 миллиона рублей.

Принципиальная инновация нового ракетного двигателя - сверхпроводники в его конструкции. Они создают ускорение плазмы внешним магнитным полем.

Разработчики заявили, что их двигатель способен снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты, сделав космос более доступным.

Ранее космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН оценил слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об отказе конкурировать с США за Луну.

