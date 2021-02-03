Сергунина: в московском технопарке представили новый двигатель для космических аппаратов
Новый электроракетный двигатель продемонстрировал резидент московского технопарка «Слава». Его разработка и испытания продолжались на протяжении трех лет. Двигатель может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты.
В прошлом году разработчик двигателя — компания «СуперОкс» — получил от Правительства Москвы экспортный кешбэк - грант в размере 10 процентов от выручки по исполненным экспортным контрактам. Была также предоставлена субсидия на инжиниринг — разработку конструкторской и технологической документации, испытания и приобретение оборудования.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. По ее словам, «СуперОкс» в прошлом году получила грант и субсидию, общий размер которых составил более 37,5 миллиона рублей.
Принципиальная инновация нового ракетного двигателя - сверхпроводники в его конструкции. Они создают ускорение плазмы внешним магнитным полем.
Разработчики заявили, что их двигатель способен снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты, сделав космос более доступным.
Ранее космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН оценил слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об отказе конкурировать с США за Луну.
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