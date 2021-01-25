Без денег, но с Рогозиным. Почему Россию исключили из окололунной программы

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН заявил, что уход России из проекта строительства окололунной станции обусловлен ее неспособностью в нем участвовать.

«Особых проблем у американцев после ухода России из этого проекта не будет, потому что у них хорошая кооперация с Европой, с Японией, с Канадой, с другими странами. Высадка американцев на Луну планировалась на 2024 год, но, судя по готовности техники, это будет 2028 год. Исключение россиян из экспертной группы сделали публично, что нетипично, но в целом решение давно назрело. У России нет возможности участвовать в этом проекте», - заявил Моисеев.

Он пояснил, что РКК «Энергия» предлагала американцам создать для новой станции шлюзовой модуль по аналогии с «Прогрессом», но у России нет ракеты, чтобы доставить его на эту орбиту. Также в «Энергии» рассчитывали, что в США ей за этот модуль заплатят, но они не захотели.

«В составе российских представителей в экспертной группе были специалисты по технике и по медицине. Их участие в составе группы было излишним, по мнению американцев. Но и у нас нет денег на эти вещи. Да и руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в соцсетях весьма резко высказался в адрес американских граждан (бывшего посла США в России Майкла Макфола - НСН). Это внутренний скандал для космической отрасли», - рассказал эксперт.