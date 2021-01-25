Без денег, но с Рогозиным. Почему Россию исключили из окололунной программы
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН перечислил причины выхода России из проекта строительства международной окололунной станции.
Российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway, заявили источники СМИ в ракетно-космической отрасли. Решение принято после заявлений Москвы о недостаточной роли в проекте. Теперь Россия не имеет доступа к материалам и обсуждению проекта.
Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемый НАСА проект предназначен для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН заявил, что уход России из проекта строительства окололунной станции обусловлен ее неспособностью в нем участвовать.
«Особых проблем у американцев после ухода России из этого проекта не будет, потому что у них хорошая кооперация с Европой, с Японией, с Канадой, с другими странами. Высадка американцев на Луну планировалась на 2024 год, но, судя по готовности техники, это будет 2028 год. Исключение россиян из экспертной группы сделали публично, что нетипично, но в целом решение давно назрело. У России нет возможности участвовать в этом проекте», - заявил Моисеев.
Он пояснил, что РКК «Энергия» предлагала американцам создать для новой станции шлюзовой модуль по аналогии с «Прогрессом», но у России нет ракеты, чтобы доставить его на эту орбиту. Также в «Энергии» рассчитывали, что в США ей за этот модуль заплатят, но они не захотели.
«В составе российских представителей в экспертной группе были специалисты по технике и по медицине. Их участие в составе группы было излишним, по мнению американцев. Но и у нас нет денег на эти вещи. Да и руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в соцсетях весьма резко высказался в адрес американских граждан (бывшего посла США в России Майкла Макфола - НСН). Это внутренний скандал для космической отрасли», - рассказал эксперт.
Фри Навальния!? Это что, новое название моей страны? Майкл, да ты просто придурок, пардон за мой французский https://t.co/jKboymWm5x— РОГОЗИН (@Rogozin) January 23, 2021
По словам собеседника НСН, у России есть небольшие самостоятельные проекты по лунной программе. Это лунные станции с посадкой на Луну, забором грунта и с доставкой его обратно. Эти проекты не раз откладывались и делаются «недопустимо долго». «В 2006 году было принято решение, и до сих пор не сделано. Эта программа сильно отстает от китайской, потому что то, что у нас стоит в планах, китайцы уже все реализовали», - сетует Моисеев и отмечает, что сами эти станции слабые и финансируют их плохо.
«Сотрудничество с США будет продолжаться до тех пор, пока летает МКС. По соглашению она должна летать до 2025 года, после этого Россия обязана ее утопить», - рассказал глава Института космической политики. По его словам, ранее были планы продлить срок ее эксплуатации до 2028 или даже до 2030 года, однако серия аварий в 2020 году на российском сегменте вынудила руководство космических программ в России вернуться к оценке сроков ее затопления в 2024-2025 годах.
«После этого масштабного сотрудничества с США уже не будет. Останутся поставки двигателей для "Антареса", но это все равно сильно меньше тех объемов, что Россия поставляла в США ранее, имеются ввиду двигатели РД-180. Ну и научное сотрудничество сохранится, конференции различные», - заключил Моисеев.
Ранее Моисеев рассказал в эфире НСН, почему на ракету-носитель «Енисей» для полета на Луну не стоило тратить ни копейки.
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