«Хорошо для человечества». В Госдуме посоветовали Рогозину вернуться на Луну

Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН оценил слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об отказе конкурировать с США за Луну.

Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт «смысла призового фонда», написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Рогозин отметил, что вел переговоры руководством НАСА, однако там «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».

Он также написал, что у России есть своя собственная лунная программа, которая в 10 раз дешевле американской.

Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

Герой России, космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН рассказал, что освоение Луны - важнейшая задача для человечества.

«Мне неизвестно ни о какой вменяемой российской лунной программе, но лучше спросите у Рогозина, я не знаю, что он здесь имел в виду», - сказал Сураев.

По его словам, сотрудничество с НАСА сейчас идет только по линии МКС, «остальное – по своим квартирам». Однако освоение Луны в перспективе для человечества – несомненное благо, считает космонавт.

«Любое движение вперед – это хорошо. И человечество не обойдет Луну, потому что она – наш единственный спутник, мы через нее будем двигаться и летать куда-то дальше. И вообще вернуться на Луну с новыми технологиями и познаниями – очень хорошо для человечества», - заключил Сураев.

Неделю назад Рогозин в телеграм-канале написал, что России неинтересно участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку в нем не обеспечивается равноправность всех его участников.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоскосмосЛуна
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