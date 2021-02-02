«Хорошо для человечества». В Госдуме посоветовали Рогозину вернуться на Луну
Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН оценил слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об отказе конкурировать с США за Луну.
Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт «смысла призового фонда», написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Рогозин отметил, что вел переговоры руководством НАСА, однако там «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».
Он также написал, что у России есть своя собственная лунная программа, которая в 10 раз дешевле американской.
Герой России, космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН рассказал, что освоение Луны - важнейшая задача для человечества.
«Мне неизвестно ни о какой вменяемой российской лунной программе, но лучше спросите у Рогозина, я не знаю, что он здесь имел в виду», - сказал Сураев.
По его словам, сотрудничество с НАСА сейчас идет только по линии МКС, «остальное – по своим квартирам». Однако освоение Луны в перспективе для человечества – несомненное благо, считает космонавт.
«Любое движение вперед – это хорошо. И человечество не обойдет Луну, потому что она – наш единственный спутник, мы через нее будем двигаться и летать куда-то дальше. И вообще вернуться на Луну с новыми технологиями и познаниями – очень хорошо для человечества», - заключил Сураев.
Неделю назад Рогозин в телеграм-канале написал, что России неинтересно участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку в нем не обеспечивается равноправность всех его участников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Армения обратилась в ЕСПЧ с жалобой против Азербайджана
- ФСИН попросила для Навального 3,5 года колонии
- Сын Анджелины Джоли заговорил по-русски
- Мэнсон назвал обвинение в харассменте «искажением реальности»
- Меркель высказалась против предоставления привилегий привитым от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru