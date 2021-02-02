«Хорошо для человечества». В Госдуме посоветовали Рогозину вернуться на Луну

Герой России, космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН рассказал, что освоение Луны - важнейшая задача для человечества.

«Мне неизвестно ни о какой вменяемой российской лунной программе, но лучше спросите у Рогозина, я не знаю, что он здесь имел в виду», - сказал Сураев.

По его словам, сотрудничество с НАСА сейчас идет только по линии МКС, «остальное – по своим квартирам». Однако освоение Луны в перспективе для человечества – несомненное благо, считает космонавт.

«Любое движение вперед – это хорошо. И человечество не обойдет Луну, потому что она – наш единственный спутник, мы через нее будем двигаться и летать куда-то дальше. И вообще вернуться на Луну с новыми технологиями и познаниями – очень хорошо для человечества», - заключил Сураев.

Неделю назад Рогозин в телеграм-канале написал, что России неинтересно участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку в нем не обеспечивается равноправность всех его участников.