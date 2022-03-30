В РАН попросили увеличить финансирование, чтобы остановить утечку кадров

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал способ остановить утечку за границу квалифицированных научных кадров. По его мнению, нужно срочное принятие целого комплекса мер, предполагающего увеличение финансирования.

«Что можно здесь сделать - это создать условия для развития науки лучше, чем за рубежом», - подчеркнул Сергеев на пресс-конференции в среду.

Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки

По его словам, в настоящее время трудно оценить масштабы потерь российской науки, но они очень большие.

Президент РАН предложил, помимо увеличения финансирования, предоставить научным институтам больше свободы и создать для ученых наиболее комфортные условия для работы в стране.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев призвал не допустить оттока ученых, заявил о необходимости поддерживать их и создавать условия для продолжения исследований, а также оказывать поддержку молодым исследователям.

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ФОТО: www.test.newsru.co.il
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