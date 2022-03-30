В РАН попросили увеличить финансирование, чтобы остановить утечку кадров

По его словам, в настоящее время трудно оценить масштабы потерь российской науки, но они очень большие.

Президент РАН предложил, помимо увеличения финансирования, предоставить научным институтам больше свободы и создать для ученых наиболее комфортные условия для работы в стране.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев призвал не допустить оттока ученых, заявил о необходимости поддерживать их и создавать условия для продолжения исследований, а также оказывать поддержку молодым исследователям.

