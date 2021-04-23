Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки

Отъезд российских учёных за рубеж для работы остаётся проблемой для отечественной науки, признаёт ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. Так он прокомментировал информацию о том, что за 9 последних лет число уезжающих из России деятелей науки увеличилось в пять раз. Такие цифры ранее озвучил главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин.

Как вспоминает Мажуга, в 2002 году, когда он закончил МГУ, половина его сокурсников отбыли за границу. По оценке ректора РХТУ, сейчас отток несколько уменьшился, однако тенденция сохраняется и в последнее время несколько усилилась.

Руководитель вуза отметил, что для учёных в первую очередь важен комфорт условий труда, это, по его словам, даже важнее заработка. В приоритете – удобная инфраструктура, современное оборудование и критическая масса ученых вокруг, отметил ректор.

Александр Мажуга, входящий в список 118 выдающихся молодых ученых мира, считает, что дополнительным стимулом для деятелей науки может стать усиление работы по популяризации их достижений, широкое информирование о практическом применении новых разработок.

