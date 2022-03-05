Вузам РФ рекомендовано усилить меры безопасности
Министерство науки и высшего образования России на фоне украинского кризиса выпустило рекомендацию высшим учебным заведениям усилить меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
Он уточнил, что на сегодня прямых угроз не существует, однако вузам дано указание держать ситуацию на контроле – закончить, если до сих пор этого не было сделано, работы по обеспечению физической безопасности. Эту тему Афанасьев поднял на заседании комиссии партии «Единая Россия» по образованию и науке.
Замминистра также подчеркнул, что России нельзя допустить оттока ученых, необходимо поддерживать их и создавать условия для продолжения исследований, а также оказывать поддержку молодым исследователям.
Ранее Ученый совет МГУ им. Ломоносова ранее предупредил о возможных проблемах с международным сотрудничеством и с публикациями статей отечественных ученых в международных журналах из-за антироссийских санкций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- В МИД РФ назвали цель полёта Ил-96 спецотряда «Россия» в США
- «Аэрофлот» с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы
- Действие QR-кодов отменят в Крыму
- «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями
- Вузам РФ рекомендовано усилить меры безопасности
- Rockstar Games прекратила продажи игр в России
- В Раде заявили об убийстве СБУ члена делегации Украины на переговорах с РФ
- В МИД Турции допустили эвакуацию турок из Украины через Россию
- Росавиация назвала страны, через которые можно вернуться в Россию
- Росавиация призвала прекратить полеты за рубеж самолётов РФ в иностранном лизинге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru