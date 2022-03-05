Вузам РФ рекомендовано усилить меры безопасности

Министерство науки и высшего образования России на фоне украинского кризиса выпустило рекомендацию высшим учебным заведениям усилить меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Он уточнил, что на сегодня прямых угроз не существует, однако вузам дано указание держать ситуацию на контроле – закончить, если до сих пор этого не было сделано, работы по обеспечению физической безопасности. Эту тему Афанасьев поднял на заседании комиссии партии «Единая Россия» по образованию и науке.

Замминистра также подчеркнул, что России нельзя допустить оттока ученых, необходимо поддерживать их и создавать условия для продолжения исследований, а также оказывать поддержку молодым исследователям.

Ранее Ученый совет МГУ им. Ломоносова ранее предупредил о возможных проблемах с международным сотрудничеством и с публикациями статей отечественных ученых в международных журналах из-за антироссийских санкций.

