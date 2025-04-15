Специалисты скоропостижно скончались в возрасте от 38 до 55 лет от внезапных болезней или в результате несчастных случаев в последние два года. Такие совпадения вызвали подозрения журналистов.

Среди погибших основатель стартапа по распознаванию лиц SenseTime, военный эксперт по ИИ и главный директор по инновациям компании Yidu Tech, работающей в сфере здравоохранения. Гонконгское СМИ засомневалось, что такие события случайны и допустило, что их смерти могли быть связаны с противостоянием США и Китая в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

Ранее робототехник Владимир Белый в разговоре с НСН выразил уверенность, Китай опережает США в развитии искусственного интеллекта.

