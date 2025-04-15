SCMP: Китай мог лишиться пяти ученых в области ИИ из-за США
Китайские ученые из сферы военных и гражданских исследований искусственного интеллекта могли умереть не своей смертью, а при помощи американцев. Об этой вероятности сообщила газета South China Morning Post.
Специалисты скоропостижно скончались в возрасте от 38 до 55 лет от внезапных болезней или в результате несчастных случаев в последние два года. Такие совпадения вызвали подозрения журналистов.
Среди погибших основатель стартапа по распознаванию лиц SenseTime, военный эксперт по ИИ и главный директор по инновациям компании Yidu Tech, работающей в сфере здравоохранения. Гонконгское СМИ засомневалось, что такие события случайны и допустило, что их смерти могли быть связаны с противостоянием США и Китая в сфере развития технологий искусственного интеллекта.
Ранее робототехник Владимир Белый в разговоре с НСН выразил уверенность, Китай опережает США в развитии искусственного интеллекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Рубль укрепился к доллару сильнее всех в мире
- Путин: На обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 триллиона рублей
- Отправляющихся в Турцию россиян призвали не опасаться землетрясений
- Роскомнадзор оштрафовал российский банк за использование WhatsApp
- Новый джазовый лейбл создали в России
- Опрос: Россияне стали чаще жениться в МФЦ вместо ЗАГСа
- «Антипобедный шабаш»: Слуцкий раскритиковал Зеленского за приглашения на 9 мая
- В Госдуме ответили на слова Трампа о «дедлайне» для Путина
- SCMP: Китай мог лишиться пяти ученых в области ИИ из-за США
- ФК «Химки» расстался с главным тренером Артигой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru