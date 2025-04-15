SCMP: Китай мог лишиться пяти ученых в области ИИ из-за США

Китайские ученые из сферы военных и гражданских исследований искусственного интеллекта могли умереть не своей смертью, а при помощи американцев. Об этой вероятности сообщила газета South China Morning Post.

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Специалисты скоропостижно скончались в возрасте от 38 до 55 лет от внезапных болезней или в результате несчастных случаев в последние два года. Такие совпадения вызвали подозрения журналистов.

Среди погибших основатель стартапа по распознаванию лиц SenseTime, военный эксперт по ИИ и главный директор по инновациям компании Yidu Tech, работающей в сфере здравоохранения. Гонконгское СМИ засомневалось, что такие события случайны и допустило, что их смерти могли быть связаны с противостоянием США и Китая в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

Ранее робототехник Владимир Белый в разговоре с НСН выразил уверенность, Китай опережает США в развитии искусственного интеллекта.

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ФОТО: ТАСС / VCG / Visual China Group
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