Google подарит россиянам доступ к своей новейшей нейросети

Ранее доступ к этой версии нейросети был ограничен. По заверению Google, эта модель ИИ является самой передовой и производительной. Кроме того, она занимает лидирующую позицию в рейтингах по ключевым метрикам.

Нейросеть поддерживает работу с приложениями и расширениями, позволяет загружать файлы и может использовать функцию Canvas. С

В компании обещают, что нейросеть вскоре появится в мобильных приложениях для Android и iOS.

Ранее пользователям Google стало проще удалить нежелательную личную информации из результатов поиска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

