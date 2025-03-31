Google подарит россиянам доступ к своей новейшей нейросети
Американская корпорация Google сделала бесплатной для пользователей с аккаунтом Google свою модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.5 Pro.
Ранее доступ к этой версии нейросети был ограничен. По заверению Google, эта модель ИИ является самой передовой и производительной. Кроме того, она занимает лидирующую позицию в рейтингах по ключевым метрикам.
Нейросеть поддерживает работу с приложениями и расширениями, позволяет загружать файлы и может использовать функцию Canvas. С
В компании обещают, что нейросеть вскоре появится в мобильных приложениях для Android и iOS.
Ранее пользователям Google стало проще удалить нежелательную личную информации из результатов поиска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru