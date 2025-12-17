Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в федеральный закон «Об образовании», вводящие электронные студенческие билеты и зачётные книжки.
Получить доступ к указанным документам студенты вузов, ординаторы и аспиранты смогут посредством электронных информационных ресурсов учебного заведения, а также через портал «Госуслуги» или национальный мессенджер Мax.
«При этом по личному заявлению обучающегося сохранится возможность оформить их и в бумажном виде», - указали в Госдуме.
Отмечается, что электронные студенческие и зачётки будут недоступны для студентов вузов, связанных с обороной и безопасностью.
Ранее на портале «Госуслуги» появились медицинские заключения водителей, оформленные в частных клиниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
