Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в федеральный закон «Об образовании», вводящие электронные студенческие билеты и зачётные книжки.

Получить доступ к указанным документам студенты вузов, ординаторы и аспиранты смогут посредством электронных информационных ресурсов учебного заведения, а также через портал «Госуслуги» или национальный мессенджер Мax.

«При этом по личному заявлению обучающегося сохранится возможность оформить их и в бумажном виде», - указали в Госдуме.

Отмечается, что электронные студенческие и зачётки будут недоступны для студентов вузов, связанных с обороной и безопасностью.

Ранее на портале «Госуслуги» появились медицинские заключения водителей, оформленные в частных клиниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
