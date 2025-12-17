Россиян ждет дефицит? Фермеры пожаловались на «яичный кризис»

Сегодня производство яиц становится нерентабельным, и производители принимают решение либо работать себе в убыток, либо пустить птиц на мясо, заявил НСН Камияр Байтемиров.

Снижение рентабельности производства яиц во многом связано с подорожанием кормов для кур, сельхозтехники и других материалов, россиянам может грозить дефицит яиц. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (АККОР) Республики Татарстан Камияр Байтемиров.

Рентабельность производства яиц по итогам января—сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад. Падение доходности во многом связано с кризисом перепроизводства в отрасли, что привело к резкому снижению цен, пишет «Коммерсант». Два года назад ситуация была иной — тогда яйца подорожали почти на 45%, серьезно разогнав продовольственную инфляцию.

«Цены пошли наверх, и все это, конечно, влияет на то, что куры едят, по какой цене едят, ну и, соответственно, сколько курица снесет яиц. Это повлияло и на ценообразование продукта. Но дело не только в подорожании кормов, я уже говорил, что повысились цены и на сельскохозяйственную технику, потом на горюче-смазочные материалы. Все это очень отрицательно влияет на то, что мы производим. Куры тоже чувствуют это, что сегодня их кормят так, а завтра будут по-другому и отказываются нести яйца. Яйца же бывают нескольких категорий. Соответственно, если кормить так себе, то категории яиц и цены на яйца снижаются. Поэтому в агропромышленности складывается непростая ситуация», - рассказал Байтемиров.

Торговые сети ответили на жалобы ФАС о завышенных ценах на продукты

По словам собеседника НСН, большую роль сыграла и ключевая ставка, из-за чего цены на необходимые добавки для куриц взлетели, а это сказалось на численности птиц у производителей.

«Еще один фактор, который повлиял на сокращение поголовья кур, это решения Центробанка по ключевой ставке, которые повлияли на закупку добавок для кур-несушек, чтобы яйца были качественные, а курицы дольше жили, необходимо соответствующее питание. Производство яиц становится нерентабельным. Обычно производители принимают решение работать себе в убыток или забить этих птиц и пустить на мясо. Наверно большинство тех, кто занимается производством, приняли такое решение. Нерентабельность может привести к дефициту яиц, но и решение правительства закрыть дефицит через импорт яиц не спасет ситуацию. Для долгосрочного эффекта нужны другие шаги. Кредиты в Россельхозбанке себе в ущерб мы тоже не можем брать, если они такие дорогущие и не могут повысить рентабельность производства. Они, наоборот, ее снижают», - подытожил он.

Ране стало известно, что США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили куриные яйца из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
