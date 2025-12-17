Россиян ждет дефицит? Фермеры пожаловались на «яичный кризис»
Сегодня производство яиц становится нерентабельным, и производители принимают решение либо работать себе в убыток, либо пустить птиц на мясо, заявил НСН Камияр Байтемиров.
Снижение рентабельности производства яиц во многом связано с подорожанием кормов для кур, сельхозтехники и других материалов, россиянам может грозить дефицит яиц. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (АККОР) Республики Татарстан Камияр Байтемиров.
Рентабельность производства яиц по итогам января—сентября 2025 года составила 5,5% против 38,81% год назад. Падение доходности во многом связано с кризисом перепроизводства в отрасли, что привело к резкому снижению цен, пишет «Коммерсант». Два года назад ситуация была иной — тогда яйца подорожали почти на 45%, серьезно разогнав продовольственную инфляцию.
«Цены пошли наверх, и все это, конечно, влияет на то, что куры едят, по какой цене едят, ну и, соответственно, сколько курица снесет яиц. Это повлияло и на ценообразование продукта. Но дело не только в подорожании кормов, я уже говорил, что повысились цены и на сельскохозяйственную технику, потом на горюче-смазочные материалы. Все это очень отрицательно влияет на то, что мы производим. Куры тоже чувствуют это, что сегодня их кормят так, а завтра будут по-другому и отказываются нести яйца. Яйца же бывают нескольких категорий. Соответственно, если кормить так себе, то категории яиц и цены на яйца снижаются. Поэтому в агропромышленности складывается непростая ситуация», - рассказал Байтемиров.
По словам собеседника НСН, большую роль сыграла и ключевая ставка, из-за чего цены на необходимые добавки для куриц взлетели, а это сказалось на численности птиц у производителей.
«Еще один фактор, который повлиял на сокращение поголовья кур, это решения Центробанка по ключевой ставке, которые повлияли на закупку добавок для кур-несушек, чтобы яйца были качественные, а курицы дольше жили, необходимо соответствующее питание. Производство яиц становится нерентабельным. Обычно производители принимают решение работать себе в убыток или забить этих птиц и пустить на мясо. Наверно большинство тех, кто занимается производством, приняли такое решение. Нерентабельность может привести к дефициту яиц, но и решение правительства закрыть дефицит через импорт яиц не спасет ситуацию. Для долгосрочного эффекта нужны другие шаги. Кредиты в Россельхозбанке себе в ущерб мы тоже не можем брать, если они такие дорогущие и не могут повысить рентабельность производства. Они, наоборот, ее снижают», - подытожил он.
Ране стало известно, что США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили куриные яйца из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «СМС на 25 миллиардов»: Чем грозит операторам перевод банковских уведомлений в МАХ
- Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
- Лучше не будет: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья в ипотеку
- Белоусов: Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек
- Россиян ждет дефицит? Фермеры пожаловались на «яичный кризис»
- Путин: Россия добьется освобождения исторических земель военным путем
- «Закусывая земляникой»: Кончаловский рассказал о работе над спектаклем «Макбет»
- Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек
- Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
- Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru