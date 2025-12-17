Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, запрещающий продажу сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Об этом сообщает RT.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, продажа данных товаров на остановках не только повышает их доступность, в том числе, для молодёжи, но и «увеличивает риск пассивного курения».
«Это особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями... решение направлено на защиту здоровья наших граждан», — сказал он.
Ранее группа депутатов Госдумы представила пакет поправок, предусматривающий полный запрет в РФ оборота вейпов, никотиносодержащих жидкостей и устройств для их потребления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта
- Российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров
- Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение правил перевозки детей
- Торговые сети ответили на жалобы ФАС о завышенных ценах на продукты
- Хуснуллин: В РФ доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума
- Насколько в России подорожала зимняя одежда
- Фон дер Ляйен: ЕС получает из России 13% газа и 2% нефти
- СМИ: Обвиняемый по делу «Крокуса» пытался совершить суицид в СИЗО
- Сотни жалоб в день: Кому грозит штраф за неправильный уход за питомцем
- Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru