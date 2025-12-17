Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, запрещающий продажу сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Об этом сообщает RT.

На прямую линию с Путиным запретили проносить вейпы и пауэрбанки

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, продажа данных товаров на остановках не только повышает их доступность, в том числе, для молодёжи, но и «увеличивает риск пассивного курения».

«Это особенно опасно для детей, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями... решение направлено на защиту здоровья наших граждан», — сказал он.

Ранее группа депутатов Госдумы представила пакет поправок, предусматривающий полный запрет в РФ оборота вейпов, никотиносодержащих жидкостей и устройств для их потребления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГосдумаЗапретВейпыСигаретыТабак

Горячие новости

Все новости

партнеры