Хуснуллин: В РФ доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума

Доля рыночной ипотеки в России достигла исторического минимума. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума за всю историю выдачи ипотеки. Конечно, сейчас нам удается поддерживать наших заемщиков, наших граждан через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки», - цитирует РИА Новости зампреда правительства.

По словам Хуснуллина, это обходится бюджету очень дорого. Однако власти выполняют все обязательства, взятые перед россиянами.

Вице-премьер также отметил, что в РФ ожидают позитивного решения по ключевой ставке Банка России. Снижение этого показателя облегчает нагрузку на бюджет и позволяет привлекать в ипотеку рыночные средства.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что 18 млн россиян смогли приобрести жилье с помощью ипотеки за время действия рыночных программ в стране.

