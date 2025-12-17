Путин: Россия добьется освобождения исторических земель военным путем
17 декабря 202514:28
Цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты. Как пишет RT, об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Москва предпочла бы сделать это с помощью дипломатии.
«Если переговоры не достигнут успеха, Россия добьётся освобождения исторических земель военным путём», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что российские войска в 2025 году в ходе СВО освободили более 300 населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
