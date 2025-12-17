Российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров

Российские операторы связи в 2025 году заблокировали 14 млн номеров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.

В ходе заседания Общественного совета при министерстве он уточнил, что блокировки были осуществлены в рамках мониторинга по сим-картам.

Угнивенко также напомнил, что в 2025 году начал действовать первый пакет мер по кибербезопасности, предусматривающий блокировку вызовов, рекламы и спам-звонков, а также запрет на оформление сим-карт и их передачу третьим лицам.

Ранее в РФ был принят закон, согласно которому россиянам разрешается оформить на себя не более 20 сим-карт, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
