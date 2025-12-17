Российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров
Российские операторы связи в 2025 году заблокировали 14 млн номеров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.
В ходе заседания Общественного совета при министерстве он уточнил, что блокировки были осуществлены в рамках мониторинга по сим-картам.
Угнивенко также напомнил, что в 2025 году начал действовать первый пакет мер по кибербезопасности, предусматривающий блокировку вызовов, рекламы и спам-звонков, а также запрет на оформление сим-карт и их передачу третьим лицам.
Ранее в РФ был принят закон, согласно которому россиянам разрешается оформить на себя не более 20 сим-карт, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта
- Российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров
- Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение правил перевозки детей
- Торговые сети ответили на жалобы ФАС о завышенных ценах на продукты
- Хуснуллин: В РФ доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума
- Насколько в России подорожала зимняя одежда
- Фон дер Ляйен: ЕС получает из России 13% газа и 2% нефти
- СМИ: Обвиняемый по делу «Крокуса» пытался совершить суицид в СИЗО
- Сотни жалоб в день: Кому грозит штраф за неправильный уход за питомцем
- Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru