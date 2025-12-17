«Федеральная антимонопольная служба проводит мониторинг ценовой ситуации по каждой отдельной сети. В первую очередь это относится к социально значимым товарам: говядина, свинина, яйца, гречка, рис, овощи борщевого набора и так далее. В рамках каждой категории есть наиболее востребованные позиции, на которые торговые сети держат наценку не более 5-10%, зачастую такие наценки нулевые или даже отрицательные. В 2025 году средняя наценка на такие товары составила 3,5% - это исторически минимальный показатель. Например, в ноябре некоторые продукты продавались по ценам ниже закупочных. Это морковь, капуста, рис и яйца», - рассказал он.

На этом фоне торговые сети вынуждены повышать наценку на товары более высокой категории.

«Такая наценка не покрывает расходы торговых сетей на обслуживание данных категорий, они инвестируют часть собственной маржи в обеспечение доступных цен на ключевые продукты. Чтобы компенсировать издержки на сдерживание наценки на продукты первой необходимости, торговые сети могут временно увеличивать наценку на товары высокой ценовой категории, которые менее востребованы. Например, в категории хлебобулочных изделий есть наиболее востребованные позиции, на которые сдерживается наценка, но также есть и продукция высокой ценовой категории - например, фитнес-хлеб с добавлением различных злаков. В мясной категории это деликатесные стейки и так далее. Это также элитный алкоголь», - отметил он.

Богданов подчеркнул, что 96% наценки уходит на компенсацию расходов, только 4% -на чистую прибыль.

«Ценовая ситуация на продовольственном рынке в преддверии праздников всегда находится на контроле у бизнеса и у органов власти. Торговые сети заинтересованы обеспечивать доступные цены на востребованные товары для покупателей - от этого зависит конкурентоспособность бизнеса. Важно понимать, что такое наценка: это разница между закупочной и розничной ценой товара. По сути, наценка - это основной источник финансирования всей торговой деятельности. В торговых сетях 96% наценки идет на компенсацию прямых расходов ретейла - оплату труда персонала, логистику, утилизацию товаров, оборудование и аренду магазинов, налоги и сборы. И только 3-4% от наценки в среднем уходит на чистую прибыль сетей», - добавил собеседник НСН.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока еще не нашла нарушений в работе крупных сетевых супермаркетов, поэтому покупателям рано рассчитывать на снижение цен на базовые товары, рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН.

