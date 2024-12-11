Шадаев: Инфраструктурой 5G к 2030 году обеспечат 16 городов
Ряд городов России обеспечат инфраструктурой связи стандарта 5G к 2030 году, при этом ее строительство начнется в 2026-м с двух городов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Как отметил министр, в 2026 году образцы отечественных базовых станций «пойдут в серию», и власти запустят строительство инфраструктуры 5G в двух населенных пунктах.
«К 2030 году 16 городов будут обеспечены инфраструктурой 5G — это примерно 16-17 млн... абонентов», — подчеркнул Шадаев.
Ранее стало известно, что тестирование сетей 5G будет проходить в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, напоминает РЕН ТВ.
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