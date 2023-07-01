Россиянам рассказали, как выявить нового вируса-шантажиста для смартфонов
который маскируется под сервисы для знакомств или чаты для взрослых, приложения с функцией радар-детектора, а также лотерейные приложения. Об этом рассказал руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов изданию «Известия».
С помощью трояна разработчики получают доступ к документам, видео– и фотоматериалам, а также контактам владельца смартфона, чтобы затем грозить обнародованием «компромата», если не поступит оплата, пишет Газета.ru.
Галов не советует следовать условиям вымогателей. По его словам, защитить гаджет от нового трояна можно с помощью программы-антивуса.
Ранее хакеры взломали базу данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения (National Healthcare System, NHS) Великобритании, спецслужбы расследуют инцидент. Об этом пишет The Daily Telegraph.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru