Россиянам рассказали, как выявить нового вируса-шантажиста для смартфонов 

С помощью трояна разработчики получают доступ к документам, видео– и фотоматериалам, а также контактам владельца смартфона, чтобы затем грозить обнародованием «компромата», если не поступит оплата, пишет Газета.ru.

Галов не советует следовать условиям вымогателей. По его словам, защитить гаджет от нового трояна можно с помощью программы-антивуса.

Ранее хакеры взломали базу данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения (National Healthcare System, NHS) Великобритании, спецслужбы расследуют инцидент. Об этом пишет The Daily Telegraph.



